18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti

18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.

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