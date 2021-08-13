Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti
18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Covid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.