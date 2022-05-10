18 öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesin bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Z.K., çalıştığı okulda 18 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilmesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.K.'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

Öğretmenin savunması: Öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar

İHA'nın haberine göre, Samsun Tekkeköy'de, 9 öğrencinin öğretmenlerinin tacizine maruz kaldıklarını ailelerine bildirmesinin gözaltına alınan Z.K.'nin ayrıca 9 öğrenciyi daha taciz ettiği ortaya çıktı. Çalıştığı okulda 18 öğrenciyi taciz eden Z.K., çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddederek, "Derslerine girdiğim 6 ve 7 sınıftaki öğrenciler derslerinde başarısızdı. Onlara matematik dersi verdim. Kesinlikle elle tacizde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Başarılarını artırmak için öğrencilere baskı kurmaya çalıştım. Bu nedenle de öğrencileri azarladığım için bana iftira atmaktadırlar" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Daha önce de öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı

Öğretmen Z.K.'nin 2016 yılında Alaçam ilçesindeki bir ortaokulda görev yaparken 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldığı, 7-8 ay açıkta kaldığı ve yargılandığı mahkemece beraat kararı verilince mesleğine geri döndüğü öğrenildi.