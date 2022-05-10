Görme engelli yurttaşlar hukuksuzluğa karşı basın açıklaması gerçekleştirdi

İlgili mevzuata göre, görme engelli bireylerin noter işlemleri sırasında talebi halinde şahit bulunabilirken, şahit talebinde bulunulmaması durumunda ise görme engelli bireylerin ilgili belgeyi kendilerinin imzalama hakkı bulunuyor. Ancak Türkiye Noterler Birliği, uygulanan yasal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak görme engelli bireylerin noter işlemleri için iki tanık şartı uygulamasına devam ediyor.

Konuya dair Türkiye Noterler Birliği'ne üç defa başvuruda bulunan baroların engelli komisyonları ve görme engelli sivil toplum örgütleri, başvurularına karşılık alamadıkları için kampanya başlattı. Türkiye'nin farklı illerinden Ankara'ya gelen görme engelli bireyler, Türkiye Noterler Birliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hukuka aykırı uygulama devam ediyor

Yoğun katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türkiye Noterler Birliği'nin hukuka aykırı şekilde işlem yaptığı belirtilerek, ayrımcılığa son verilmesi talep edildi. Basın açıklamasında, Noterler Birliği'nin hukuka aykırı olarak çıkarılan ve uygulanan 2019/5 sayılı genelgesinin hukuka uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Noterler Birliği ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Birliğin hukuksuz uygulamaya devam ettiği belirtilirken, Birliğin, Adalet Bakanlığı'ndan görüş istediği ve bu konuda kurul oluşturulması yönünde teklifte bulunduğu aktarıldı. Basın açıklamasında, Noterler Birliği'nin taleplerinin görme engelli bireyleri oyalama taktiği olduğu vurgulanırken, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarihli görüş yazılarına değinilerek söz konusu uygulamaların hukuka aykırılığının kesinleşmiş olduğu ifade edildi.

'Bizsiz toplum, toplum da bizsiz olmaz'

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği adına konuşan Avukat Şerif Ali Mutlu, 1926 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu'nda yer alan tanık şartına değinerek, görme engelli bireylerin o yıllardaki okuma yazma oranının çok düşük olduğunu ancak günümüzde bu durumun değiştiğini vurguladı. "Ülkemizde onlarca körler okulu açıldı, birçok görme engelli arkadaşım öğretmen oldu, kendilerini topluma yararlı bireyler haline getirdiler" diyen Mutlu, binlerce evrakın altına imza atan görme engelli avukat ve öğretmenin noter işlemlerinde şahit uygulamasına zorlandığını aktardı.

Türkiye Noterler Birliği’ne defalarca başvuruda bulunduklarını ve başvuruları sonucunda 11 Nisan 2022 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Mutlu, "Yapılan toplantıda bizim haklı olduğumuz, bunun çözüleceği belirtilmesine rağmen bugüne kadar hiçbir çözüm üretilmemiştir" dedi. Mutlu, sözlerini "Biz görme engelliler, toplumun her alanında varız. Bizsiz toplum, toplum da bizsiz olamaz. Türkiye Noterler Birliği, durağan zihniyetten çıkmak zorundadır. Türkiye Noterler Birliği, genelgesini değiştirmek zorundadır" diyerek bitirdi.

'En hafif tabirle haddini bilmezlik'

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Emin Demirci, 2005 yılında engelliler hakkında çıkan kanunun engellilere yönelik sevindirici bir gelişme olduğunu ancak yetersiz kaldığını belirtti. Engelli yurttaşların kanunla verilmiş olan haklardan faydalanamadığını söyleyen Demirci, noter işlemlerindeki tanık şartının kanunla kaldırılmış olduğunu ancak uygulamada devam ettiğini hatırlattı.

Demirci konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Körleri sırf görmediği için önlerine konulan metni okuyamayacak diye başka maddelerdeki okur yazar olmayanlarla ilgili düzenlemelere sokmak, en hafif tabirle haddini bilmezliktir, hakaret etmektir ve saygısızlıktır. Bizler bunun için buradayız. Derhal genelgenizin körlerle ilgili kısmını düzenleyerek yeniden yayınlayın."