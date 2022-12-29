18 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen Hint öksürük şurubunun üretimi durduruldu

Times of India'nın haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinde Merkezi İlaç Standart Kontrol Organizasyonu (CDSCO) ekipleri, Marion Biotech firmasının bürosunda denetleme başlattı.

Ekipler, denetlemelerin sürdüğüne işaret ederek, şirketin tüm yasal izinlerinin bulunduğunu kaydetti. Marion Biotech'in avukatı Hasan Harris, firmanın 10 yıldır faaliyet yürüttüğünü, konuyu derinlemesine araştıracaklarını ve üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Firmanın "Doc-1 Max" şurubunu Hindistan'da satmadığı ve sadece Özbekistan'a ihraç edildiği kaydediliyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 18 çocuğun "Doc-1 Max" öksürük şurubunu kullanmasının ardından hayatını kaybettiğini bildirmişti.