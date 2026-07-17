18 binden fazla çiftçinin elektriği borç nedeniyle kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın tarımsal abonelere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtlar binlerce çiftçinin borçları nedeniyle elektrik faturasını ödeyemediğini ortaya koydu.

Tarımsal üreticinin bir bölümü tarlasında ürün yetiştirmekte zorlanırken, 18 bin 557'si ise elektriği borcu nedeniyle kesildi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarı döneminde tarımsal üretimin her aşamasında maliyetlerin katlanarak arttığını belirterek, “Gübre, mazot, ilaç, tohum, işçilik ve sulama giderleri üreticiyi üretim yapamaz noktaya getirdi. Özellikle yeraltı suyuyla sulama yapan çiftçiler için elektrik artık en büyük üretim girdilerinden biri haline geldi. Banka kredisine erişemeyen, borç yükü altında ezilen üretici elektrik faturasını ödeyemediğinde ise tarlasında ürünü olup olmadığına bakılmaksızın elektriği kesiliyor. Sulama yapılamadığı için ürünler kuruyor, emek boşa gidiyor. Bu konuda ülkenin dört bir yanından çok sayıda çiftçi bize ulaşıyor” dedi.

Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

Elektriğe yapılan son zamlar çiftçileri daha da zor durumda bırakmıştır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik faturalarında indirim yapmayı planlıyor musunuz?

Çiftçilerin tarımsal sulama faaliyetlerinde kullandıkları ve bugüne kadar biriken elektrik borcu ne kadardır? Bu borçlar nedeniyle üretimden çekilmeye yol açan elektrik kesintileri yapılmış mıdır? Yapıldıysa ülke genelinde kaç çiftçinin elektriği kesilmiştir?

Bakanlığınızın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda çiftçiyi rahatlatacak ortak bir çalışma yapma planı var mıdır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sorulara yanıtında özetle tarımsal faaliyetler abone grubu tarifesinin son yıllarda piyasa maliyetinin altında uygulandığını bu uygulamanın 2026 yılında da sürdüğünü savundu.

Bakanlığın verdiği ek bilgilerde ise 2025 yılında tarımsal sulama abone sayısının 796 bin 391 olduğu, borcu nedeniyle elektriği kesilen tarımsal sulama abonelerinin oranının ise yüzde 2,33 (0,0233) olduğu belirtildi.

Her ne kadar desteklerden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne yapılan kayıtlar nedeniyle sayıları artmış gözükse de çiftçi sayısı son 5 yılda azaldı. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin elektriği kesilmiş

CHP’li Ömer Fethi Gürer, Bakanlığın paylaştığı verilerin hesaplandığında çarpıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, "2025 yılında tarımsal sulama abone sayısı 796 bin 391. Bakanlığın verdiği yüzde 2,33'lük oran esas alındığında yaklaşık 18 bin 557 tarımsal sulama abonesinin borcu nedeniyle elektriği kesilmiş durumda. Bu, yalnızca bir istatistik değildir. Bu rakam, sulama yapamayan, ürünü kuruyan, borcunu ödeyemediği için üretim süreci sekteye uğrayan on binlerce üreticiyi ifade ediyor" diye konuştu.

"Çiftçi piyasa maliyetini değil, cebinden çıkan faturayı ödüyor. Elektrik fiyatının başka abone gruplarına göre düşük olduğu iddiası, üreticinin ödeme gücü olmadığı gerçeğini değiştirmiyor" diyen Gürer, bakanlığın, borçların yapılandırılması, faizlerin silinmesi ya da üretim döneminde kesintilerin önlenmesine ilişkin somut hiçbir adım açıklamadığına dikkat çekti.

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