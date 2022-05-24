17 yaşındaki Rabia Yaman yüksekten 'düşerek' yaşamını yitirdi: 'Perdeyi kapattılar'

İstanbul Esenyurt’ta 17 yaşındaki Rabia Yaman dün saat 18.30 sıralarında, Esenyurt, Piri Reis Mahallesi, 2308'inci Sokak'ta İstanbul Konakları'nda yaşandı. İddiaya göre polise yapılan bir ihbarda “Bir kişi camdan atladı” bilgisi verildi. Ekipler olay yerine ulaşınca, 17 yaşındaki Rabia Yaman'ın yüzü koyun yerde yatar haldeki cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, yapılan araştırmalarda Rabia Yaman’ın defalarca evinden kaçmış olduğu belirlendi. Ailesinin çok sayıda kayıp başvurusu olduğu belirtilen Yaman'ın poliste 29 kaydı bulunduğu öğrenildi. Rabia Yaman, dün de arkadaşları Ece N.A.(14), Mehmet K. ve Volkan C. ile günlük kiralık bir eve gitti.

'Tartışıyordu, perdeyi kapattılar'

Polis ekipleri Rabia Yaman'ın 10'uncu kattan düştüğünü belirledi. Olayla ilgili görgü tanığı araştırması yapıldı. Yabancı uyruklu F. M.'nin “Genç kız düşmeden önce, evdeki diğer bir kızla tartışıyordu. Kız düşünce pencerenin perdesinin kapatıldığını gördüm” dediği öğrenildi.

Bunun üzerine daireyi kiralayan Mehmet K., Volkan .C ve Ece N.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Mehmet K. hakkında bilişim suçları kapsamında "dolandırıcılık"tan arama kaydı olduğu öğrenildi.