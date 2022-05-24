17 yaşındaki Rabia Yaman yüksekten 'düşerek' yaşamını yitirdi: İki kişi tutuklandı

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitede meydana geldi. Sitenin 10'uncu katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan C. ve Mehmet K. "Başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanırken, E.C.A. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde “Ben E.N. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E. geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı" dedi.

DHA'nın haberine göre Mehmet K.'nin ise ifadesinde “Ben ve E. odada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi.