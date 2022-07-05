17 yaşındaki Nuray Demir'in katili hakim karşısında

Antalya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 17 yaşındaki Nuray Demir'in katili Taner Bektaş (30) tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Nuray Demir’in annesi Fatmaana Gül mahkemeye katılmadı. Aile avukatları ve teyze Nur Çevik ise duruşmada hazır bulundu.

Fail Bektaş, "Nuray Demir ile 2021 yılında internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart tarihinde Yalova’dan Antalya’ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik" dedi. Olayın yaşandığı günü ve Nuray Demir'i boğduğunu anlatan Taner Bektaş, "Öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım. Otobüsü kaçırınca Yalova’ya taksi ile gittim. Polis arayınca kendim gidip teslim oldum" diye konuştu.

'Nuray, Taner’den kurtulmak istiyordu'

Mahkeme olay günü Nuray’ın yanında olan arkadaşı A.B.’yi şahit olarak dinledi. A.B., Nuray’ın kendisine Taner’i 'eski nişanlım' diye tanıttığını söyleyerek, “Nuray, Taner’den kurtulmak istiyordu. Olay günü çok tedirgindi” diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Nuray Demir'in katili Taner Bektaş ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Taner Bektaş’ın avukatı Nuray Demir’in telefonunu şifresinin kırılarak video görüntüleri ve WhatsApp yazışmalarının incelenmesini istedi. Mahkeme sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Katil 'Zayıf olduğu için bana direnemedi' demişti

Nuray Demir, 18 Mart günü Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da polise teslim oldu, ardından Antalya'ya getirildi. Taner Bektaş’ın polise verdiği ifadede Demir'in boğazını sıktığını söyleyerek, "Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp Yalova’ya gittim. Anlık gelişen bir olaydı" demişti. (İHA)