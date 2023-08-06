17 yaşındaki hastaya cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S., 17 yaşındaki hastasının şikayeti üzerine cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

17 yaşındaki E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli U.S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını söyledi. E.S., halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle muayene olduğu U.S. tarafından cinsel istismara maruz kaldığını belirtti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan U.S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.