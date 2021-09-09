17 yaşındaki Cemile'nin katili bulundu: 'Yolda buldum' diye yalan söylemişler

İstanbul Sultangazi'de eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin üzerindeki bir adreste 5 arkadaşıyla oturan 17 yaşındaki Cemile Şenel evde yaşanan bir tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; söz konusu adreste Cemile Şenel, Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Nusret T. ve kız arkadaşı Aysun C. oturuyordu.

İddialara göre; Servet S. ile Nusret T.'nin arasında tartışma çıktı. Nusret T. ruhsatsız silahını çıkarınca Servet S. "O silahı çıkardıysan ateş edeceksin" dedi. Nusret T. silahı ateşleyecekken Ramazan R.Ç., arkadaşı Nusret T.'nin eline hamle yaptı. İddiaya göre, ateşlenen silahtan çıkan kurşun Cemile Şenel'in koltuk altına saplandı. Cemile Şenel olayda yaşamını yitirdi.

'Yolda buldum' yalanı

Ağır yaralanan Cemile Şenel'i yoldan çevirdiği bir araçla hastaneye götüren Ramazan R.Ç. polise verdiği sözlü ifadesinde "Kızı yolda buldum" dedi.

Çelişkili beyanlardan ötürü şüpheye kapılan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ramazan R.Ç.'nin hastaneye geldiği güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ramazan R.Ç.'nin yoldan çevirdiği ve Cemile Şenel'i hastaneye getirdiği aracın izi sürüldü ve olay yerine ulaşıldı.

Apartmanın merdivenlerinde silinmiş kan izleri bulundu. Olayın yaşandığı daire tespit edildi ve adrese baskın yapıldı.

Hepsi tutuklandı

Adreste bulunan koltukta kan lekeleri ve iki boş kovan da bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayın ardından daireden kız arkadaşı Aysun C. birlikte çıkan Nusret T.'nin açık kimliğini belirledi.

Aysun C., Ramazan R.Ç., Tuğba C. ve Servet S. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İddialara göre ifadelerinde o gece yaşananları bir bir anlatan şüpheliler, Cemile Şenel'e isabet eden kurşunun çıktığı silahı Nusret T.'nin kullandığını ve katil zanlısı Nusret T.'nin olaydan sonra kaçtığını söyledi. Nusret T. de Sultangazi İlçesi'nde olayda kullandığı suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.