17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi başlıyor

Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin (TSBD) düzenlediği Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nin bu sene 17.'si 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yapılacak kongre 3 gün sürecek.

Kongre 1 Şubat saat 10.00’da ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fatih Tayfur ve TSBD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Galip Yalman’ın açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Oğuz Oyan’ın açılış bildirisi ile başlayacak. Kongrede toplam 94 oturum olacak.

Kongre programına buradan ulaşabilirsiniz.