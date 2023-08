17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Enkaz altında bırakılan gerçekler

Resmi raporlara göre; 17 bin 480 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 23 bin 781 yurttaşın ise yaralandığı 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Felaketi Maraş, Elazığ ve Van'daki depremler de dahil olmak üzere yenileri takip etti ancak iktidarın yürüttüğü çalışmaların işlevsizliği altında yatan rant ilişkileriyle tescillenmiş oldu.

Deprem vergisi: Önce kayboldu, sonra harcandı, en son 'hiçbir zaman var olmadı'

Gölcük Depremi’nin ardından toplanmaya başlanan "deprem vergisi"nin ilk yıllar geçici olarak toplanacağı söylenmiş, daha sonrasında 2009’da kabul edilen bir yasayla vergi devamlı hale gelmişti. Elektronikten gıdaya kadar hemen hemen her üründen alınan ‘deprem vergisi’nin akıbeti sonraki depremlerin ardından gündeme gelmişti.

Gölcük Depreminin ardından halktan toplanan ve tahmini 40 milyar liraya ulaşan deprem vergisinin akıbetiyle ilgili 2011'de görüştüğümüz Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelir Vergisi Daire Başkanlığı'ndan hiçbir cevap alamamıştık.

Dönemin AKP'li Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'se, tüm deprem vergilerinin harcandığını söylemişti. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'se olayın adından, deprem vergisi diye bir şeyin olmadığını söyledi.

570 yurttaşın hayatını kaybettiği Van Depremi'nde 2 bin 555 kişi yaralanmış, depremzedeler -10 derece sıcaklıkta çadırsız, barınaksız kalmıştı.

Elazığ Depremi'nin ardından: Kızılay'dan krizi fırsata çevirme girişimi

Elazığ'da bu yılın başında gerçekleşen ve çevre iller için de yıkıcı etkide bulunan felaketse Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından fırsat olarak değerlendirilmişti. Kınık, depremin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında bağış istemişti, tepkilerin ardından da paylaşımını silmişti.

Kızılay'dan Van'a gitmeyen çadırlar El-Kaide'ye gitmişti

Suriye Ordusu'nun geçtiğimiz yılın sonunda dış destekli cihatçı çetelere yönelik yoğun harekat başlatması üzerine Kızılay İdlib'deki çeteler için seferberlik başlatmıştı.

Bu olaysa akıllara ÖSO kamplarına giden Kızılay çadırları ve erzakları getirmişti. Söz konu çadırlar uzun süre boyunca Van'daki depremzedelere ulaştırılmamıştı.

Altı ayın sonunda 11 il: Enkaz altında bırakılan gerçekler

Türkiye, 6 Şubat'ta deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Kahramanmaraş önce saat 04.17'de 7,7 ile bundan 9 saat sonra da 7,4 ile sallandı. Deprem sadece Kahramanmaraş'ta değil, Suriye de dahil fay hattı boyunca 11 ilde yıkıma yol açtı. Üstünden tam altı ay geçen yıkımda resmi verilere göre 50 bin 399 kişi hayatını kaybetti.

Çöken düzenin ardından iktidar sessizliğe bürünürken, yükselen tek ses beton yığınları arasında kalan halkın sesi oldu. Depremin 20. saatinde ekranlara çıkan AFAD yetkilisi, her noktanın kontrol altında olduğunu, gidilmeyen yerin kalmadığını söyledi. Yardım gitmeyen, arama-kurtarma çalışması yapılmayan binlerce mahallenin çığlığı memleketi sararken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçip halkı bir kez daha tehdit etti ve "not ediyoruz" dedi.

Not ettikleri, altyapı çalışması yapmayan GSM operatörleri ya da elektrik dağıtım şirketleri olmadı. İhale ve rant çarkı dönsün diye tüm uyarılara rağmen Amik Ovası’na yapılan ve depremde pistleri kırılan Hatay Havalimanı da Erdoğan’ın not defterinde yoktu. 11 kent dokunulmayan enkazlarla doluyken, şehirlerin sınırına moloz kaldırmak için dizilen iş makineleri de kabarık defterde yerini bulamayanlardandı.

Temiz su, tuvalet, barınma ihtiyacı karşılansın diye bekleyen halka hızla yardım etmek yerine 2 haftada yapılan 53 konut ihalesi de kendine not defterinde yer bulamadı. El ele ördükleri çürümüş düzenin müteahhitleri de 20 yıllık AKP iktidarında 9 kere imar affı için kalkan eller de not defterinde yoktu. Not defterinde yer bulamayanlardan biri de depremin üçüncü gününde depremzedelere çadır sağlamak yerine yardım kuruluşlarına çadır satan 155 yıllık Kızılay’dı. 21 yıldır halkın ödediği deprem vergisinin nerede olduğunun yanıtı yoktu defterde ama nerede kullanıldığı bilinmeyen 84 milyar lira bağış vardı ellerinde. "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna "Evlat edindiğiniz çocukla evlenebilirsiniz" diyen Diyanet de Erdoğan’ın not etmediklerinin arasındaydı.

Erdoğan’ın not defterinde "Devlet nerede?" diye soranlara yöneltilen tehditler ve asrın rantı sonucunda yaşanan büyük yıkımı "asrın felaketi" diye servis etme telaşı vardı.