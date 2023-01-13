161 gündür devam eden Pulver Kimya direnişini işçiler kazandı

Petrol-İş Sendikası, Pulver Kimya'da 161 gün boyunca sürdürülen direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı.

Petrol-İş Sendikası tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 Ocak günü Pulver patronu ile görüşme gerçekleştirildiği aktarılırken, “işten çıkarılan Petrol-İş Sendikası üyelerinin işe geri alınması” ile “yetki itirazlarının geri çekilmesi” gibi iki temel başlığın patron tarafından kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "11 Ocak günü Pulver işvereni ile gerçekleşen görüşme sonucunda sendikamız Genel Merkezi, Gebze Şubemiz ve direnişte olan arkadaşlarımızın ortak kararı neticesinde fabrika önündeki mücadelemizi sonlandırmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Petrol-İş Sendikası tarafından yapılan açıklama şöyle:

'Mücadelemiz zaferle sonuçlandı'

"Bir mücadelemiz daha zaferle sonuçlandı.

Pulver Kimya’da 161 gün boyunca sürdürülen direnişimiz sona erdi.

Kamuoyunun da bildiği ve yakından takip ettiği Pulver Kimya Direnişimiz 4 Ağustos tarihinde başlamış ve o günden bu yana Gebze Şubemiz öncülüğünde kararlılıkla sürdürülmüştür.

Üç arkadaşımızın işten çıkarılması sonucu yakılan ateş, sendikamızın tüm örgütüyle mücadeleyi sahiplenmesi, emek dostlarının dayanışmasıyla her geçen gün büyüyerek Türkiye işçi sınıfının mücadelesine dönüşmüştür.

Amiral gemisini Pulver Kimyanın oluşturduğu Conta Elastik, Elastron, Riva ve Subaşı işyerlerinin de dahil olduğu beş işyerinde Petrol-İş aylar öncesinde çoğunluğu sağlamış, bu işyerlerinde çalışan yaklaşık 600 üyesiyle bir bütün olmayı başarmıştır. Mücadelenin başarıya ulaşmasında kuşkusuz bu birlikteliğin sağlanmasının çok büyük payı olmuştur. Üç arkadaşımızın fabrika önündeki direnişi, fabrika içerisinde yükselen 'Arkadaşım yoksa barış da yok' sloganıyla daha da güç kazanmıştır.

Petrol-İş Sendikası kuruluşundan bugüne hiçbir zaman mücadele etmekten imtina etmemiş, üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek, örgütsüzlük sarmalından kurtulmak, çalışma barışını sağlamak için mücadele etmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bununla birlikte müzakereyi de her zaman başarıyla sürdürmüş, üyelerinin haklarını toplu sözleşme kurumu aracılığıyla geliştirmeyi başarmıştır. Bugün ülkemizin dört bir yanında yüzden fazla işyerinde, 40 bini aşkın üyesi için yaptığı sözleşmelerle her zaman emek hareketi içerisinde öncü pozisyonunda olmuştur.

'İki temel başlık işveren tarafından kabul edilmiştir'

Petrol-İş, Pulver Direnişi süresince bir yandan fiili mücadele yürütürken diğer yandan işverenle de müzakere masasının kurulması için temaslarını sürdürmüştür. Ekim ayında işveren tarafından atılan ilk adımla başlayan görüşme trafiği, taraflar arasındaki yapıcı tutum neticesinde yoğunlaşmış, son olarak 11 Ocak tarihinde sendikamız Genel Merkezinde bir görüşme gerçekleşmiştir.

Görüşme neticesinde sendikamız tarafından hassasiyetle üzerinde durulan “işten çıkarılan üyelerimizin işe geri alınması” ile “yetki itirazlarının geri çekilmesi” gibi iki temel başlık işveren tarafından kabul edilmiştir.

Buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

11 Ocak günü Pulver işvereni ile gerçekleşen görüşme sonucunda sendikamız Genel Merkezi, Gebze Şubemiz ve direnişte olan arkadaşlarımızın ortak kararı neticesinde fabrika önündeki mücadelemizi sonlandırmış bulunuyoruz.

Ancak bundan sonraki süreçte, toplu sözleşme masasında Pulver Kimya, Conta Elastik, Elastron, Riva ve Subaşı işyerlerinde çalışan üyelerimizin haklarını daha da geliştireceğiz.

161 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan, mücadelemize ortak olan herkesin bu zaferde payı büyük.

Petrol-İş tüm işçi sınıfının örgütlenmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Yaşasın örgütlü mücadele, yaşasın dayanışma!"