16 yaşındaki Sıla'yı katleden Hüseyin Can Gökçek'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, sanık Gökçek tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Sanık Hüseyin Can Gökçek hakkında Adli Tıp Kurumu üst kurulunca akıl sağlığının yerinde, zeka geriliğinin saptanmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair verilen raporlar dosyaya eklendi.

Kurumun raporuna itiraz eden Gökçek'in, tam teşekküllü ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden yeniden rapor alınmasına yönelik talebi ise mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve savcılık mütalaası için 29 Aralık'a ertelendi.

İddianame

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi?" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi. (AA)