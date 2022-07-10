16 gazetecinin tutukluluğunun devamına karar verildi

Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, 16 Haziran’da tutuklanan 16 Kürt gazetecinin aylık tutukluluk değerlendirmesinde tutukluluğun devamına karar verdi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır'da 8 Haziran tarihinde gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişiden 16 gazeteci, 8 gün gözaltında tutulduktan sonra Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilmişti. 16 Haziran’da savcılık ifadeleri tamamlanan 22 kişiden 16’sı “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmıştı. Gazetecilere ilişkin aylık tutukluluk değerlendirmesi yapan Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluk hallerine devamı yönünde kararı verdi.

Adli kontrol yetersiz görüldü

Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluk değerlendirmesinde,"Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren somut delillerin olması (olaya ilişkin ifade tutanakları ve düzenlenen kolluk tutanakları ) suç nev’inde ve delil durumunda şüpheli lehine herhangi bir değişiklik olmaması ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasası’nın 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu mesnet suçun CMK'nın 100/3-a maddesinde sayılan katolog suçlardan olması, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu nedenlerle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelilerin CMK'nin 108 maddesi gereğince tutukluluk halinin devamına” şeklinde karar verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da 8 Haziran tarihinde gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişiden JİNNEWS Müdürü Safiye Alagaş, DFG Eşbaşkanı Serdar Altan, MA Editörü Aziz Oruç, Xwebûn Yazı işleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin tutuklanmıştı. Gazeteci avukatları daha sonra gazetecilere savcılık ve hakimlik sorgusunda mesleki faaliyetlerle ilgili sorular sorulduğu, ortada somut bir delil yokken gazetecilerin “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandıklarını belirterek, tutukluluk kararına itirazda bulunmuştu.