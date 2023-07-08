15 yaşındaki çocuk mahkeme kararıyla evlendirilecek

Kocaeli Gebze 4. Aile Mahkemesi 15 yaşında istismara uğramış hamile çocuğun Hakan Başar isimli kişiyle evlendirilmesi için mahkemeye başvuran ailenin talebini onayladı. Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yargıtay’ın kararı bozma nedeni “küçüğün 16 yaşına girmemiş olması” oldu.

Medyascope'den Senem Büyüktanır'ın haberine göre, Yargıtay, kararı “evlenmesine izin verilmesi istenen küçüğün 14 Eylül 2007 tarihinde doğduğu, karar tarihinde 15 yaş 1 ay 3 günlük olduğu” gerekçesiyle bozdu. Yargıtay kararında kanun hatırlatılarak evlenme yaşının 17 olduğu fakat hakimin “pek önemli bir sebeple” 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği kaydedildi.

'Küçüğün gebeliği'

Yargıtay, kararında “her ne kadar küçüğün gebeliği düşük ile neticelenmiş ise de mevcut durum itibari ile evlenmek istemesi ve ailesinin de rıza göstermesi dikkate alınarak” denildi. Gebze 4. Aile Mahkemesi’nin almış olduğu karar kanun yararına ve sonucu etkilememek üzere bozuldu:

“1-4721 sayılı Kanun’un 124 üncü maddesinde erkek ve kadının 17 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceği, ancak hakimin olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebileceği, olanak bulundukça karardan önce anne ve baba veya vasinin dinleneceği düzenlenmiştir.

2-Somut olayda evlenmesine izin verilmesi istenen küçüğün 14.09.2007 tarihinde doğduğu, karar tarihinde 15 yaş 1 ay 3 günlük olduğu, yasada öngörülen 16 yaşını doldurma şartını taşımadığı anlaşılmaktadır. Buna göre İlk Derece Mahkemesince evlenmesine izin verilmesi istenilen küçüğün henüz 16 yaşını doldurmamış olduğu gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Mahkeme kararı değişmeyecek

Gebze 4. Aile Mahkemesi kararının istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmesi nedeniyle Adalet Bakanlığı, “kanun yararına bozma” talebinde bulundu. Yargıtay 2. Ceza Dairesi bakanlığın bu talebini yerinde görerek, ve sadece bu nedenle bozma kararı verdi. Bu bozma kararı Gebze 4. Aile Mahkemesi’nin 15 yaşında evliliğe "olur" veren kararını ortadan kaldırmıyor.