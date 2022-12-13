15 yaşındaki çocuğu bıçakla tehdit ederek istismar etmeye çalışan saldırgan yakalandı

Gaziantep'te, oturduğu apartmanın asansörüne binen 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkışan saldırgan, kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.

DHA'nın haberine göre; N.T., Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi’nde oturduğu apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi. Asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.’nin çığlıkları üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.



Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede beş suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.K.'nin emniyetteki işlerinin devam ettiği aktarıldı.