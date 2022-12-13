Su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla kiracıyı öldürmüştü: 18 yıl hapis cezası

Konya'da annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı, su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.



DHA'nın haberine göre; olay, 9 Mayıs tarihinde Konya'nın Meram ilçesindeki iki katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. 31 yaşındaki Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı 35 yaşındaki Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan iki gün sonra ise Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti.

Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahir ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Müebbet hapsi istendi

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Mahir hakkında bugün görülen davanın duruşmasında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, faturanın eksik ödenmesi nedeniyle Mahir ve Kapan arasında tartışma yaşandığı, bu nedenle Mahir'in, Kapan'ı karnından vurarak ölmesine sebep olduğu belirtildi. Mahir hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada Mehmet Ali Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar ayrıca hapis cezası talep edildi

29 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti Mahir'e, Kapan'ı, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet cezayı 18 yıla indirdi. Sanığa, Gürler'in yaralanmasıyla ilgili de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.