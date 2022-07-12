15 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 111,5 yıl hapis istemi

Ankara'da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl hapis cezası istendi.

DHA'nın haberine göre; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu. Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'Birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor'

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi. Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu, dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10’a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi."