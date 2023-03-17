15 ülkede daha sandık kurulacak: 'Türk vatandaşlığı satılanlar mı oy kullanacak?'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 58 gün kala YSK, 15 yeni ülkede sandık kurulmasına karar verdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yurttaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren YSK Başkanı Ahmet Yener durumu, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözleriyle duyurdu.

'Seçmen listeleri açıklansın'

Yeni sandıklar şaibe iddialarını da beraberinde getirdi.

İYİP'li Turhan Çömez, konuya "Türk vatandaşı yapılmış yüzbinlerce kişinin oyları yoksa bu sandıklardan mı gelecek?" sorusuyla dikkat çekti.

Çömez, bu ülkelerdeki seçmen listelerinin seçimden önce tüm detayları ile paylaşılmasını istedi.

Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.