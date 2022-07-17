'15 Temmuz ve Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Edirne'de, '15 Temmuz' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle E.A., M.Y.G. ve S.A. hakkında işlem yapıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.A. ve S.A.'yı gözaltına alırken, M.Y.G.'nin il dışında olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. ve S.A. sağlık kontrolün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından, Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan E.A., ve S.A., yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Şehir dışında olduğu belirlenen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.