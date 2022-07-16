15 Temmuz mitinginde sayı tartışması

15 Temmuz'un altıncı yıl dönümü için İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılan kişi sayısı tartışmalara neden oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı törene iktidara yakın gazeteler "on binlerce" kişinin katıldığını yazdı.

CHP İBB Meclisi Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meydanda 4-5 kişinin bulunduğunu belirtti. Subaşı, paylaşımında, “Yaklaşık 4-5 bin kişinin katıldığı bugünkü 15 Temmuz Saraçhane mitinginde, İBB Mobil Büfeleri ve Müge Anlı Mobil Aşevi, vatandaşlarımıza ikramda bulundular” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alanda 5 bin kişinin olduğunu söyledi. Yazıcı, "Kutuplaştırma ve nefret diliniz; sizi 15 Temmuz yıl dönümünde Saraçhane Parkı'nda 5 bin kişiyle anma programı yapmaya mahkûm etti. Ama siz bundan bile akıllanamayacak kadar büyük bir güç zehirlenmesinin zirvesindesiniz!" ifadelerini kullandı.