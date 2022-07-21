15 Temmuz raporu ortaya çıktı: Komisyon başkanı kendi internet sitesinde yayımladı

TBMM'de kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun son toplantısını 22 Aralık 2016'da yapıldı. Aylar süren yazım aşamasının ardından rapor, 12 Temmuz 2017'de dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunuldu. Ancak aradan geçen sürede rapor ne Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp onaylandı, ne de yayımlandı.

5 yıl sonra rapor ortaya çıktı

2019 yılında CHP'li Özgür Özel'in konuya ilişkin soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Rapor tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır. Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” demişti.

Aradan tam 5 yıl geçti, Komisyon'un AKP'li başkanı Reşat Petek 667 sayfalık raporun tamamını www.resatpetekhukuk.com isimli kişisel internet sitesinden erişime açtı.

'Tarihi gerçekleri tersyüz eden açıklama'

HalkTv’den İsmail Saymaz’a konuşan Reşat Petek, bu iddialara yanıt verdi.

Raporu 12 Temmuz 2017'de Meclis Başkanlığı’na sunduklarını söyleyen Petek, “Rapor neden yayınlanmadı?” sorusuna karşılık da şunları söyledi:

"Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a... Biz Kahraman’a teslim ettik. Tekemmül etti. Ama Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmedi. İşin özeti bu. Meclis’in web sitesinde ‘Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür’ diye bir cümle yazılı. Bu tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama. Böyle bir şey yazılmaması lazım. Doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor."

Kahraman: Ek yapıldı, rapor atıl kaldı

Tartışmaya katılan dönemin TBMM Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ise Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Kahraman "Bir ön rapor vardı. AK Parti üyeleri rapora bir eklenti yaptı. Bunun üzerine CHP'li üyeler raporu imzalamadı ve onlar da AK Parti'nin raporuna itirazda bulunup ek rapor hazırladı. O eklentinin müzakeresi için bir araya gelinemeyince rapor atıl kaldı. Bu arada seçim geldi. Böylece, TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bey'in açıklamasında dediği gibi dosya tekemmül edemedi ve öylece kaldı. Durum budur" ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman "Raporun, ileride görüşülmesine bir engel var mı?" sorusuna "Her zaman görüşülmesi, incelenmesi mümkün. Meclis kabul ettiği sürece yeniden incelenir. Konuşulması da faydalı olur. Meclis Başkanı'nın ifadesi çok doğrudur. Eklentiye karşı oy yazısı yazmak için toplantı yapılamadığı için rapor TBMM'de görüşülemedi" diye yanıtladı.