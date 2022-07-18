İsmail Saymaz: AKP'li kaynağım 'Cumhurbaşkanı ikna edildi, rapor kadük oldu' dedi

TBMM'de kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu tamamlandı ancak yayınlanmadı. Komisyon başkanı olan dönemin AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, Saymaz'a konuştu.

Saymaz, "Yaklaşık 4.5 ay faaliyet gösteren komisyon 22 toplantı yaptı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dışında asker, polis, bürokrat, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 141 kişiyi dinledi. Komisyon 26 Mayıs 2017'de raporunu açıkladı. Petek, iki cilt halinde basılan raporu 12 Temmuz 2017'de o dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Gel gör ki... Aradan geçen altı yıla rağmen yayınlanmadı." diye yazdı.

TBMM'nin sitesinde 'Geçmiş dönem meclis araştırması komisyonları önerge bilgileri' bölümünde "Raporunu vermedi (Hükümsüz)" yazdığını ifade eden Saymaz'ın Reşat Petek ile yaptığı görüşmenin bir bölümü şöyle:

Rapor neden yayınlanmadı?

Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman'a... Biz Kahraman'a teslim ettik. (Rapor) Tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu.

Rapor yok hükmünde midir?

Bu durumu meclis başkanımıza sormanızı istirham ederim. Ben bir şey söylemeyeyim. Şu an iki cilt halinde rapor var ama dediğimiz gibi genel kurula.... O da komisyonun takdiri değil, meclis başkanlık divanın takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum.

Bir tahmininiz var mı?

Onu İsmail Kahraman'a sormak lazım.

Kırgın mısınız?

Şunu söyleyeyim: Meclisin web sitesinde 'Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür' diye bir cümle yazılı. Bu tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama. Böyle bir şey yazılmaması lazım. Doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor.

Çabanızın yok hükmünde sayılması sizi incitti mi?

Tek rahatsız olduğum şudur: Altı yıl oldu. Bir süre sonra "TBMM'nin bir komisyon raporu vardı, ne oldu?" diye araştırmaya kalkanlar "Böyle bir rapor verilmedi" cevabıyla karşılaşırsa bu tarihi gerçeklere uymaz, beni rahatsız eder. FETÖ yapılanmasını, ihanetini, nasıl sızdığını devlet kaynaklarıyla ortaya koyan bir rapordu. İstifade edileceğini düşünüyorum. FETÖ ile mücadelede önemli bir kaynak.

Ama kamuoyu rapordan yararlanamıyor. Devlet 'Böyle bir rapor yok' diyor. Biz görevimizi yaptık. Meclis başkanının da yapması gerekiyor.

'Erdoğan ikna edildi, rapor kadük oldu'

Öte yandan Saymaz, halen AKP üyesi olan eski bir milletvekiliyle yaptığı görüşmeyi de aktardı. Milletvekilinin, hazırlanan rapor için "TBMM'nin en iyi raporlarındandır" dediğini söyleyen Saymaz, kaynağının raporun neden yayınlanmadığı konusunda AKP'li Mustafa Elitaş'ı işaret ettiğini kaydetti.

Kaynağının, "Komisyonun bir evresinde Elitaş devreye girdi. Özel çaba sarf etti raporun yayınlanmaması için. Meclis başkanına baskı yaptı. Reşat Petek, yayınlanması gerektiğine dair ısrar etmesine rağmen Elitaş her seferinde devreye girdi." dediğini ifade eden Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü:

AK Partili kaynağım, komisyon üyesi olan AK Partili bir milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Raporun yayınlanmasını engellemeye çalışıyorlar. Lütfen, yayınlansın" diye haber mesaj gönderdiğini anlatıyor. Kaynağım, "Cumhurbaşkanı da ikna edildi. Rapor kadük oldu" diyor.

Yineledim: "Elitaş, neden engellesin?"

Şunları söyledi:

"Elitaş, Kayseri'de FETÖ'cüleri karakoldan, savcının elinden alan bir adam. Epey bir FETÖ'cü kurtardı. Bu rapor, FETÖ'nün ipliğini A'dan Z'ye pazara çıkarıyordu. Bu adam özel çaba gösterdi. Altını çiziyorum. Cumhurbaşkanını da ikna etti."