15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen General Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası dolayısıyla yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu. Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Nazire Terzi, darbe girişimi öncesi eşi general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanıyordu.