15 Temmuz açıklaması: 'En tepedeki şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı?' diye sordu

Odatv'nin haberine göre, Cemaat'in 'mahrem imamları' Özgür Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak “Hizmet Hezimet” adlı Youtube kanalında canlı yayın yaptı.

Habere göre Özgür Kaya, 15 Temmuz akşamına ilişkin itiraflarda bulunurken, şöyle konuştu:

“15 Temmuz akşamı gaybubet halindeydim. O akşam bizim en başımızdaki ağabey, Türkiye sorumlusu olan ağabeyimiz, beni mahrem birimlerin kullandığı uygulama üzerinden aradı. Arkadaşlarımızın askere direnmemesini, bulundukları yerlerde kesinlikle askere yol verilmesini (istedi)… Askere yol verilmesi ifadesi olayı özetliyor benim için. ‘Bu işin içinde biz varız’ fikrini bende oluşturdu.

Hemen sonrasında söylediği ifadeyi ben uzun süre kendime itiraf edemedim. Sizlerden hiçbiriyle bunu paylaşmadım, söyleyemedim. Çünkü bu çok zor gerçekten. O akşam bana söylediği şey ‘sizin şu anda irtibatta olduğunuz kurumun başında bulunan, en tepedeki şahsı indirebilecek bir öğrenci arkadaşımız var mı’ diye bana sordu. Yani şimdi indirmekten kastımız koltuktan indirmek değil. Gerçekten kanım beynimde dondu.

Türkiye’de kaldığımız için 15 Temmuz öncesi yolunu tutup yurtdışına giden ağabeylerimiz ahkam kesiyorlar. Tuzu kuru olunca kolay oluyormuş."