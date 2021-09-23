15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş kontenjanları açıklandı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

1000 üzerinde atama yapılacak diğer alanlar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İlköğretim Matematik oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1030 kişilik kontenjan açılırken, İlköğretim Matematik için açılan kontenjan 1001 oldu.