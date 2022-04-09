14 yaşındayken polis dipçikle ağır yaralamıştı: Mahkeme kararı bozdu

Hakkari'de 2009 yılında boş bir arazide arkadaşlarıyla top oynayan 14 yaşındaki Seyfullah Turan’ı, başına uzun namlulu silah dipçiğiyle vurarak ağır yaralayan özel harekat polisi Bahadır Turan’a “nitelikli yaralama” suçundan verilen 5 yıl hapis cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Turan’ın avukatları Murat Timur ve Münip Ermiş’in, sanık polisin “öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talebiyle itiraz ettiği İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. Verilen cezayı az bulan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eylemle orantılı ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, yerel mahkemenin yaralama suçundan alt sınırdan sadece 2 yıl hapis cezası vermesi hukuka aykırı bulundu. Oy çokluğu ile alınan karara mahkeme başkanı şerh koydu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkeme kararında, “İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde sanığın eyleminin ‘silahla kasten yaralama’ olarak kabul edilerek, temel ceza olarak 2 yıl hapis cezasına hükmedildiği ve akabinde diğer indirimlerin yapıldığı, Türk Ceza Kanunu uyarınca alt ve üst sınırlar arasında temel ceza belirlenirken, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ve failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı unsurları dikkate alınıp, orantılılık ölçütü de gözetilerek, denetime olanak verecek şekilde açık ve gerekçeli, hukuka, vicdana, hakkaniyete uygun makul bir cezaya hükmedilmesi gerekmektedir” denildi.

Verilen ceza hukuka aykırı

Cezanın alt sınırdan verilmemesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme kararında, “Suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, suçun işlenmesinde kullanılan araç, mağdurun birden fazla farklı bölgesinden yaralanması ve vücudunda kemik kırığı oluşması, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı birlikte gözetildiğinde, sanık hakkında silahla kasten yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulurken, temel ceza olarak zarar ve tehlikenin ağırlığına göre alt sınırla üst sınır arasında, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı makul ve sonuca etkili olacak şekilde bir ceza belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde temel cezanın 2 yıl olarak belirlenmesi suretiyle sanığa eksik ceza tayini, hukuka aykırı olup, katılanlar vekilinin istinaf nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bozulmasına” ifadeleri yer aldı.

Mahkemenin verdiği karara katılmayan mahkeme başkanı ise kaleme aldığı dört sayfalık karşı oy yazısında, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının yeniden yargılamayı gerektirmediği, polisin zaten cezalandırıldığı ve bu ceza üzerinden 5 yıllık denetim süresinin geçtiğini savundu.