14 yaşındaki kız çocuğu taciz edildi, polis tepki gösteren yurttaşlara müdahale etti

İstanbul'da Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde bulunan bir mağazada 14 yaşında bir kız çocuğu taciz edildi.

Olayın duyulmasıyla onlarca yurttaş duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, tepki gösteren yurttaşlara “Gidin Twitter’da yazın burada bağırmayın” dedi. Ardından bir kadının tepkisi üzerine polis, “Oranızı buranızı açarsanız ellerler, şimdi defolun” ifadelerini kullandı.

Tacizci zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken polis yurttaşlara biber gazlı müdahalede bulundu.

Göçmen olduğu iddia edilen tacizcinin, mağaza çalışanlarının beyanına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu anlaşıldı.