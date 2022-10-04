14 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü: 11. kattan aşağıya düştü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında İstanbul'da Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram’ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. (İHA)