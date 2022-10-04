Bodrum'da kayıp belediye çalışanı gölette ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kırsal Sazköy Mahallesi’ndeki gölette saat 07.30 sıralarında birinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, cesedinin önceki gün kaybolduğu ihbar edilen Tolga Yabacı’ya ait olduğu tespit edildi. İncelemede Yabacı’nın vücudunda yara ya da darp izine rastlanılmadı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Yabacı’nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. En son gölet yakınındaki parkta otururken görülen Yabacı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.