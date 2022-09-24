14 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan saldırgan: 'Savunulacak bir yanım yok'

9 Haziran'da İzmit’te bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, M.Ş. isimli saldırgan otobüsün ön kısmında ayakta seyahat ettiği esnada bir kadını taciz etti. Durumu gören otobüs şoförü saldırganı uyardı. Uyarının ardından otobüsün arka kısmına geçen M.Ş. bu kez de okuldan çıkarak evine gitmek için halk otobüsüne binen 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından yakalanan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından hakim karşısına çıkarılan M.Ş. ifadesinde iddianamede geçenlerin tamamını kabul ederken, savcı mütalaasında sanığın 8 ila 15 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti.

'Savunulacak bir yanım yok'

Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk celsesi görüldü. Davada tutuklu sanık M.Ş. ile avukatıyla mağdur ile ailesi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ilk sözü alan sanık M.Ş. olay tarihinde "uyuşturucu etkisinde olduğunu" öne sürerek “İddianamede ne yazıyorsa doğrudur. Savunulacak bir yanım yoktur pişmanım. Başka bir diyeceğim yok” dedi.

8 ile 15 yıla kadar hapis

Sanık ifadesinin dinlenilmesinin ardından savcı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında sanığın 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti savcı mütalaasının ardından sanığın ileri bir tarihte görülecek duruşmada savunmasının verilmesine karar verdi. (İHA)