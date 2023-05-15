14 Mayıs seçimi sonrası gazete manşetleri

14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet 'Erdoğan kaybetti' manşeti atarken, Hürriyet 'Bir günde bitmedi', Yeni Şafak ise 'Erdoğan açık ara önde' manşetini attı.

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda yüzde 50+1'i bulan olmazken, Erdoğan yüzde 49,4, Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı.

Seçimin ilk turu sonrası gazete manşetleri şöyle: 

 