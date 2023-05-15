14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda yüzde 50+1'i bulan olmazken, Erdoğan yüzde 49,4, Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı.
Seçimin ilk turu sonrası gazete manşetleri şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
14 Mayıs seçimi sonrası gazete manşetleri
14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet 'Erdoğan kaybetti' manşeti atarken, Hürriyet 'Bir günde bitmedi', Yeni Şafak ise 'Erdoğan açık ara önde' manşetini attı.
Haber Merkezi
14 Mayıs seçimlerinin ilk turunda yüzde 50+1'i bulan olmazken, Erdoğan yüzde 49,4, Kılıçdaroğlu ise 44,9'da kaldı.
Seçimin ilk turu sonrası gazete manşetleri şöyle: