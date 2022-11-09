14 Kasım'a günler kala Akşener'le Mansur Yavaş'ın adaylık diyaloğuna İYİP'li isimden doğrulama

tv100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programında konuşan Barış Yarkadaş, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.

Yarkadaş, "İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor" ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yarkadaş, sözlerinin İYİP'li bir isim tarafından doğrulandığını duyurdu.

Yarkadaş'ın Twiti şöyle:

"İYİ Parti’li bir kaynağım ‘Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmeye ilişkin anlattıklarının eksiği var, fazlası yok’ dedi. Kaynağım başka ayrıntılar da verdi. Önümüzdeki günlerde onları da konuşacağız. Kaynağım, 'Bunları yalanlayabilecek kimse yok' ifadesini kullandı."

14 Kasım'da Altılı Masa birçok başlığı masaya yatıracağı bir toplantı daha gerçekleştirecek.