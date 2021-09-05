14 barodan ortak açıklama: Zırhlı araç ölümleri sıradanlaşmamalı

Şırnak ili İdil İlçesi’nde zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 14 baro tarafından yapılan ortak açıklamada "Zırhlı araç ölümleri sıradanlaşmamalıdır" denildi.

Barolar yıllardır süregelen bu ölümlere karşı adli ve idari makamların tarafsız ve etkili soruşturma yürütmesini talep ettiklerini duyurdu.

Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Tunceli Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu’nun imza attığı ortak açıklama şöyle:

“Şırnak ili İdil İlçesi'nde zırhlı aracın çarpması sonucu 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu, yaşamını yitirmiştir. Bu ölüm, bölgemizde zırhlı araçlardan kaynaklı ilk ölüm olmadığı gibi maalesef son da olmayacaktır.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zırhlı araç çarpmalarına ilişkin 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre; son 10 yılda 16'sı çocuk, 36 kişi hayatını kaybetmiş. 85 kişi de yaralanmıştır.

2019'da paylaşılan bu rapordan sonra Şırnak, Batman, Diyarbakır ve bölgenin diğer illerinde benzer ölüm ve yaralanma olayları yaşanmaya devam etmiştir. Bu zırhlı araçların kullanımından sorumlu kurum ve kişilerin öngörülebilir risk ve tedbirler kapsamında gerekli önlemleri almaları ve sorumluluklarını yerine getirme hususunda gerekli özeni göstermediklerini ortaya koymaktadır.

Zırhlı araç ölümleri sıradanlaşmamalıdır. Biz imzası bulunan barolar olarak; öncelikle yaşamını yitiren Mihraç Miroğlu'na rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun zırhlı araçların neden olduğu kazalarla ilgili alt komisyon kurarak araştırma raporu hazırlamasını, yıllardır süregelen bu ölümlere karşı adli ve idari makamların tarafsız ve etkili soruşturma yürütmesini talep ediyor. Mihraç Miroğlu'nun ölümü dahil benzeri ölüm ve yaralanmalar hakkında sürdürülecek yargılama süreçlerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."