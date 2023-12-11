13 yaşında 'nişanlandırılan' çocuk devlet korumasına alındı

Konya Beyşehir'de ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

Ayrıca başlatılan inceleme kapsamında C.S., babası Osman S. ve nişanlandığı Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesi alındı.

Muhtarın savunması: 'Haber abartıldı'

Jandarma ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmasıyla ortaya çıkan süreci soL, Karaca Mahalle Muhtarı Edip Pehlivan’a sordu. Haberin çıkmasının ardından jandarmanın geldiğini belirten Pehlivan, jandarmayla ailenin yanına gittiklerini anlattı.

Muhtar, 13 yaşındaki C.S.’nin "aslında 15 yaşında olduğunun söylendiği"ni iddia etti ve “Şu an evlilik gibi bir olay yok, aileler söz kesmiş” dedi.

Nişandan haberi olmadığını iddia eden Karaca Mahalle Muhtarı, haberin "biraz" abartıldığı"nı öne sürdü:

“Ben sonradan öğrendim ama aileler söz kesmişler yani. Ama öyle evlilik düğün gibi bir şey yok. Kendi aralarında söz kesmişler. Gazeteyi ben de okudum biraz abartılmış.”

'Üvey olduğu için ve isteyen kişi sayısı da çok olduğu için nişanladık'

Nişanlandırılan kız çocuğunun annesinin başka evliliğinden olmasını gerekçe olarak dile getiren muhtar şunları söyledi:

“Kız anneden üveymiş. Jandarmayla kızın ailesine gittiğimizde ailenin beyanı ‘Üvey olduğu için ve isteyen kişi sayısı da çok olduğu için nişanladık’ oldu. ‘Adını koyalım’ diyerek nişanlamışlar. '1-2 seneye de düğünü yaparız' şeklinde konuştular.”

13 yaşındaki çocuğun nişanlandırılmasına üvey olması, isteyenenin çok olması gibi gerekçeleri sıralayan muhtar, çocuğun "nişanlandığı kişiyi sevdiğini" de iddia etti.

'Çocuk istismarıdır, suçtur'

Konya Kadın Dayanışma Komitesi ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Konya Kadın Dayanışma Komitesi'nden yapılan açıklamada olayın takipçisi olacaklarını duyurup şunları söylediler:

“Kız çocuklarının yaşıtlarıyla oynayacağı, okula gideceği yaşta evlendirilmesi çocuk istismarıdır, suçtur. Karma eğitime karşı olduğunu açıklayan MEB Bakanı başta olmak üzere ülkede laikliğin köküne kibrit suyu döken herkes bu suçun ortağıdır.”