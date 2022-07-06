128 milyar dolar davasında CHP'nin itirazı reddedildi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, geçtiğimiz günlerde “128 milyar dolar” iddiaları nedeniyle CHP’nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıklamıştı.

CHP'nin konuyla ilgili yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.

Haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Avukat İsa Sinan Göktaş "Ana muhalefet partisi, her alanda 'yalan ve iftira' üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir" ifadesini kullandı.