121 kadın milletvekili seçildi: Kadın vekil oranı yüzde 20'ye yükseldi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre; TBMM’ye bu yasama döneminde AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİP'ten 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi.

Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 yılında gerçekleştirilen milletvekili seçiminde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.

31 ilde kadın milletvekili yok

Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor.

Kadn milletvekili bulunmayan iller şöyle:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak.