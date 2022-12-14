'12 yaşında istismara uğradı, devlet korumasındayken pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp!'

Türkiye 6 yaşındaki bir çocuğun tarikatlar eliyle istismarını konuşurken, bir başka istismar haberi daha gündeme geldi.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş, istismara maruz kalan, istismarcıları ise beraat ettirilen 12 yaşındaki bir çocuğun devlet koruması altındayken yaşadıklarını aktardı.

12 yaşındaki Didem, Kuşadası’nda annesi Hümeyra ve yedi yaşındaki engelli erkek kardeşiyle yaşarken, salgın sırasında evden çıktığı sırada iki saldırganın cinsel istismarına maruz kaldı.

Bu olayın ardından saldırganlar tutuksuz yargılanıp beraat ettirilirken, Didem ise yaşadığı sağlık sorunları sonrası İl Sosyal Hizmetler’in başvurusu üzerine savcılık kararıyla “koruma altına” alındı.

Koruma altındayken yaşadıkları

Didem kendisinin ve annesinin itirazına rağmen "koruma" altına alınıp Manisa'ya götürülürken, iddiaya göre burada bir süre sonra yurttan kaçtı ve “Mira” takma adıyla emniyetçe bilinen, bir kamu kurumunda çalışan kadının yanına yerleşti.

Didem olayı annesine haber verince kendisini sokakta buldu. Polislerce bulunup yeniden yurda götürüldü ancak haberde yer alan bilgiye göre "Mira" adlı kişinin ifadesi dahi alınmadı.

Tehdit, madde bağımlısı yapma, yaşını büyütüp pavyonda çalıştırma...

Didem'in yeniden yurttan kaçtığı, yine aynı ismin yanında olduğu ortaya çıkınca Didem'in annesi Hümeyra bu kişiyi aradı. Aldığı yanıt ise kızının özel fotoğrafları ve başucunda da silah fotoğrafı oldu. Kızı uyuşturucu madde etkisindeydi, bu fotoğrafları yine polise gösterdi ama yine sonuç alamadı. Kızı kendini yeniden sokakta bulunca, polisler Didem'i böyle "buldu".

Anne daha sonra kızının yeniden yurttan "kaçtığı", Manisa'da pavyonda çalıştırıldığını öğrendi. 14 yaşındaki kızı bu kişiler tarafından madde bağımlısı yapılmıştı.

Anne Hümeyra “Pavyoncular kızıma sahte kimlik hazırlamış. Yaşı büyütülmüş. Pavyonlarda çalıştırılmış” bilgisini aktardı, polisler yine gereken adımları atmadı.

Sonrasında pavyon bölgesinden bir araç 14 yaşındaki çocuğu madde etkisi altındayken ve darp ederek annesinin yaşadığı Kuşadası'na getirip bir yere bıraktı.

Bu kez bağımlılık tedavisi başladı Didem için ancak ilginç bir şekilde tedavisi tamamlanmadan İzmir'deki koruma yurduna verildi.

Bu yurttan resmi araçla Manisa'ya getirildiği sırada ise iddiaya göre kırmızı ışıkta kaçtı ve hala kayıp...