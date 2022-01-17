12 yaşında hamileliği savunan profesöre 'sapık' dediği için yargılanıyor

İzmir Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal, Akit TV’de çıktığı bir programda çocuk yaşta gebeliği savunan Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven’e "sapık" dediği için yargılanıyor.

15 Mayıs 2020'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğretim üyesi olan Özgüven, Akit TV’de katıldığı bir programda şu sözleri sarf etmişti: “Süpermen diye bir şey yok, hayal kahramanı ama süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13–16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12–17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekâmızı koyalım." Özgüven bu sözleriyle büyük tepki almış, kadın ve gençlik örgütleri gerici profesörün derhal görevden alınmasını ve yargılanmasını talep etmişti. İstanbul Aydın Üniversitesi de Özgüven'in açıklamalarını kınayarak üniversitedeki görevine son vermişti.

İzmir Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal'a, Özgüven’in bu sözleri üzerine sosyal medya hesabından “13-16 yaş, hamilelik için ideal yaş’ diyen sapık Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Çocuk Gelinlere, halkı özendirmiştir, bir an önce tutuklanmalıdır” dediği için dava açıldı.

Adli para cezası verildi, itiraz üzerine yeniden yargılanacak

Hakkında dava açılan Pektopal "Dava açılmadan önce Facebook hesabımdan, şahıstan özür dilemem istendi ama bunu kesinlikle kabul etmedim. Ondan sonra da yargılanma sürecim başlandı" dedi.

15 yaşın altındaki kız çocukları ile cinsel ilişkinin ise yasalarımıza göre suç olarak kabul edildiğini vurgulayan Pektopal "şahsın söylemleriyle suç olarak kabul edilen bir fiili meşrulaştırmaya çalıştığı ve bu suretle suç işlenmesini teşvik ve tahrik ettiği açıktır" dedi.

Pektopal "Ben de hem üyesi olduğum Tüm Yerel-Sen isimli Sendikada Kadın Komitesinde, hem de çalışmakta olduğum kurumda, Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bu nedenlerle, çocuk gelinler ve çocukların cinsel istismarı konusunda, oldukça hassas olmam sadece kişilik özelliğim değil, aynı zamanda görevimin de bir gereğidir. Nitekim Kadın Danışma Merkezimizde, küçük yaşta cinsel sapkınlıklara maruz kalmış birçok kadına sosyal, ekonomik ve psikolojik yardım sunmakta ve bu kadınlarda yaratılan tahribatı yakından gözlemlemekteyiz. Bu nedenlerle müştekinin suç unsuru taşıyan, kabulü kesinlikle mümkün olmayan görüşlerine, karşı tepki göstermek, bu görüşlerin normal ve olağan olduğunu söylemek, benim en doğal vazifemdir" ifadesini kullandı.

Pektopal'ın gıyabında yapılan yargılama sonucunda mahkeme "hakaret" suçundan 90 gün adli para cezasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Pektopal bu karara itiraz etti ve yeniden yargılama süreci başladı. Mahkeme 2 Şubat tarihinde İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesinde saat 11.50’de görülecek.

Pektopal "Toplumumuzun kanayan yarası 'Çocuk Gelinleri' savunan birisine tepki gösterdiğim ve bununla mücadele ettiğim için onur duyuyorum. Bu haklı ve onurlu mücadelemde yalnız olmadığımı biliyorum. O nedenle siz değerli kamuoyunu da yanımda olmaya ve umudu birlikte büyütmeye davet ediyorum" dedi.