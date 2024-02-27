12 saatlik mesaiden çıkan set işçisine motor çarptı: Durumu ağır

Star TV’de yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisinde kameramanlık yapan Fethi Savaş Altınpulluk, çekimlerin ardından geçirdiği kazada ağır yaralandı.

Altınpulluk, çekimlerin yapıldığı Beylerbeyi’ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nın önünde hızla gelen motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Beyin ameliyatına alınan Altınpulluk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'Motorun sürati kadar yorucu mesainin yarattığı dalgınlık da etkili'

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), bir açıklama yayınlayarak uzun ve ağır çalışma saatlerine dikkat çekti.

Sendika, iş kazasına dair yaptıkları araştırmada dizi çekiminin sabah 10.30’da başladığı, 22.50’de sonlandığı ve kazanın 23.00’te gerçekleştiğini öğrendiklerini vurguladı. Açıklamada uzun çalışma saatinin payına dikkat çekildi:

“Edindiğimiz bilgiye göre iş kazasının gerçekleşmesinde çarpan motorun süratli oluşunun yanı sıra uzun çalışma süresi ve yorucu bir çalışma temposunun işçide yarattığı dalgınlığın da payı büyüktür. Sendika olarak, sinema emekçisi Fethi Savaş Altınpulluk’un yanında olduğumuzu ve ağır çalışma koşullarına yönelik işverenin hukuksuz uygulamalarına karşı sürecin takipçisi olduğumuzu, iş güvenliği ve işçi sağlının temini için gerekli yasal süreçleri takip edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.”