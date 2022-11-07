12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak tatbikatın detayları belli oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 12 Kasım 1999 yılında Düzce’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 23’üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştireceği tatbikatın detayları belli oldu.

Tatbikat, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü depremin meydana geldiği saat olan 18:57’de, ‘Çök- Kapan-Tutun’ hareketinin uygulanmasıyla yapılacak.

Tatbikat öncesinde, Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde saat 18.00’de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ile canlı bağlantı ve 81 ilden, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

Ayrıca AFAD Başkanlık merkezinde medya mensupları için Medya Platform Alanı hazırlanacak. Deprem konusunda uzman ve eğitmen konukları, AFAD Başkanlık Merkezine davet edilecek. Ayrıca, Düzce, İzmir ve İstanbul’da Medya Platform Alanı oluşturulacak. Bu noktalarda Deprem ve Afet Eğitimi Konusunda uzman konuklar bulunacak. Ayrıca İstanbul ve Bursa afet eğitim merkezleri yayın yapmak isteyen medya mensupları için gün boyu açık olacak. Mobil Deprem Simülasyon Araçları Ankara (AFAD Başkanlığı) ve Düzce’de bulunacak.

TRT ve altyapısı uygun olan bazı TV kanallarında banner olarak tatbikat bilgilendirme mesajı yayımlanacak. TRT Kocaeli, Bolu, Düzce ve Ankara radyo yayınları pilot uygulama olarak kesilerek, tatbikata ait bilgilendirme mesajı yayımlanacak. Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli bildirim yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2022 Cuma Hutbesinde ve Vaazında Afetler Konusuna yer verilerek, tatbikat duyurusu yapılacak.

GSM operatörleri bildirim gönderecek

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek.

İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.

Ayrıca il ve ilçelerde mahalle, köy, apartman ve sitelerde ilgili yöneticiler ile görüşülerek yurttaşların tatbikata katılımları sağlanacak.