AFAD duyurdu: Tüm yurtlarda uygulanacak

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda deprem tatbikatı uygulanacağını duyurdu.

Sezer yaptığı açıklamada "9 Kasım 2022 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tüm yurtlarda Ülke Geneli Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı gerçekleştireceğiz" dedi.

12 Kasım'da tüm Türkiye'de 18.57'de

Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da ülke genelinde Deprem Tatbikatı yapılacak. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım'da. Düzce depreminin yıldönümünde saat 18.57'de ülke tatbikatı yapılacak. Türkiye'nin tüm bölümlerinde Tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Kurulan sistemden bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu" demişti.