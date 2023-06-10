12 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 600 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında rahatsızlanan 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin fabrikada öğle yedikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları belirtilirken, işçilerden 11’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1’i ise Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aynı yemekten yediği belirlenen diğer işçilerin de yakın takibe alındığı öğrenildi.