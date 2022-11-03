12 günlük rektörün ilk icraatı: Araç kiralama ihalesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de eylül ayında yayımlanan kararla 17 üniversiteye yeni rektör ataması yapılmıştı.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'ne de 16 Eylül’de Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Abdurrahim Alkış’ın ataması yapıldı.

Eski rektörün skandalları

Üniversitenin eski rektörü Mehmet Emin Erkan makam akrabası için verdiği özel ilan ve hazine arazilerine el koymasıyla gündeme gelmişti. Erkan’ın bir diğer skandalı ise makam aracıyla ilgili olmuştu. Erkan’ın ilk olarak 2018’de kiraladığı makam aracı için yeniden başvuru yaptığı ve bu araç için şartnamede değişiklik yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bununla da sınırlı kalmayan skandallara bir de araca takılan resmi “kırmızı plaka”yı yasaya aykırı olduğu halde başka bir aracın plakasıyla değiştirdiği iddia edilmişti.

Yeni rektörün ilk icraatı: Yıllık 402 bin liraya araç kiralama

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, eski rektörün skandallarının ardından yerine gelen Abdurrahim Alkış da göreve gelmesinden 12 gün sonra makam aracı kiralamak için ihaleye çıktı. “12 aylık yakıtsız ve şoförsüz rektörlük makam aracı hizmeti için binek araç kiralama işi” için 28 Eylül’de ihale onayı alındı.

İhaleyi Halil Tatar isimli şahıs şirketi 360 bin liraya aldı. Aracın 12 aylık kira maliyeti ise 402 bin 84 lira 96 kuruş oldu. Üniversite makam aracı için yakıt ve şoför hariç 36 bin lira ödeme yapacak.

Üniversitenin 2022 Merkezi Yönetim Bütçesi’nden aldığı pay ise 141 milyon 255 bin lira olmuştu.