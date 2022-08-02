12. Börklüce Şiir Günleri Karaburun'da düzenlendi

Börklüce Şiir Günleri’nin 12’ncisi İzmir Karaburun’da 29-30-31 Temmuz’da “Ya Tam Özgürlük Ya Da Barbarlık” temasıyla gerçekleştirildi. Nergis Cafe’de gerçekleştirilen açılışta Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Yıldız konuştu.

MedyaEge'nin haberine göre, açılış konuşmalarının ardından Sedat Akın, Şeyh Bedrettin Destanı ile sanatseverlerle buluştu. Ercan Gürkan yönetiminde "Düm Teke Ritm Grubu" konseri gerçekleşti. Etkinlik açılışı Ozan Pınar dinletisiyle sona erdi.

12. Börklüce Şiir Günleri’nin ikinci gününde yine Nergis Cafe’de Barış Yıldırım ve Murat Mengirkaon, Şeyh Bedreddin Oratoryosu’ndan fragmanlar paylaştı. Ardından 12. Börklüce Şiir Günleri onur konuğu Hüseyin Yurttaş, Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı’ndan bölümler seslendirerek konuşmasını yaptı. Hüseyin Yurttaş, verdiği örneklerden yola çıkarak Şeyh Bedrettin Destanı’nın hâlâ güncelliğini koruduğuna dikkat çekti. "Bir Silvan Gecesi" ve "Öpüldünüz Efendim" adlı şiirlerini seslendirdi. Konuk şairler Dilek Özkan, Oya Gündüz Aksu ve Muharrem Yılmaz da şiirlerini seslendirdi.

Moderatörlüğünü Mehmet Atal’ın yaptığı panelde Özgür Başkaya ve Sinan Araman da Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa’yı anarak konuşma yaptı. 12. Börklüce Şiir Günleri’nin son günü Anbarseki Mahallesi’nde yer alan 3K Karaburun Kavimler Kapısı’nda konuk şair ve panelistlerle sohbet edildi, şiir dinletisi gerçekleştirildi. Mimas’t 3K Kadın Oyuncuları Tiyatro Gösterisi kapsamında "Tarihi Kadınlara Sor" adlı oyun sahnelendi. Oyunda Cahide Sonku’yu Zerrin Özirs Öztan, Afife Jale’yi Hale Açıkalın Kocadere, Safiye Ayla’yı Fatma Özer, Suat Derviş’i Köşe Gürkan canlandırdı.