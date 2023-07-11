12 aylık cari açık 60 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Rezervler 16,5 milyar dolar azaldı

Resmi rezervler, mayısta 16 milyar 578 milyon dolar azaldı.

Mayıs ayında, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3,8 milyar dolar, bu kalemin altında değerlendirilen seyahat gelirleri ise 3 milyar 50 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi 1,3 milyar dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon ABD doları net giriş kaydetti.