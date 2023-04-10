12 aylık cari açık 55,4 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası, şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre şubat ayında cari denge 8,7 milyar dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise aynı dönemde 834 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 10,4 milyar dolar oldu.

1 milyar dolarlık net hata noksan girişi

Şubat ayında net hata noksan kalemine 1 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Ocak ayında net hata noksan kaleminden çıkış yaşanmıştı.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler şubatta 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

Verilere göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 240 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolar net alış yaptığı görülmekte.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1,1 milyar dolar net kullanım yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 80 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Rezervler 4,6 milyar dolar azaldı

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar net artış kaydetti.

Merkez Bankası'nın resmi rezervleri ise şubatta 4,6 milyar dolar azaldı. Rezervler, yılın ilk 2 ayında toplam 14 milyar dolar azaldı.

Cari açık ocak ayında 9,8 milyar dolar ile rekor kırmıştı.