112 ekibi hasarlı binada çalıştırılıyor: 'Güvenli alanlara taşınmak en öncelikli hakkımız'

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Elbistan olan 7,6 şiddetindeki ikinci depremin ardından kentteki 112 Acil Çağrı Merkezi binasının duvarlarında çatlaklar oluşurken, binanın asma tavanları düştü.

Binada görevli personellerin, ciddi hasara rağmen binada çalıştırılmaya devam ettiği bildirildi.

DHA'ya konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, binanın depremde hasar almasına ilişkin yaptığı açıklamada, personellerin binada çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Depremde şiddetli sallandık, belki yine sallanmaya devam edeceğiz fakat bu bizim çalışma şevkimizi asla kırmayacak" dedi.

Ozan'ın bu açıklamasına karşılık binada görevli personeller ise konuya ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Konuya ilişkin soL'a konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi ekibinden bir görevli, hem depremzedelere yardımı yönlendiren Acil Çağrı ekibinin hem de bölgedeki sağlık çalışanlarının hasarlı binalarda çalıştırılarak mağdur edildiğini vurguladı.

'Mağduriyetler kahramanlaştırılıyor'

Görevli, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Üzerinden 15 gün geçti ve bu hasarlı binalarda acil yardım koordine etmeyi kahramanlık olarak göstermeye devam etmek için çok uzun bir süre. Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi binası 6 Şubat'ta meydana gelen depremde tavanında çökmeler olması ve binada çatlaklar oluşmasına rağmen aktif çalışmaya devam ediyor.

Artçı depremlerin devam ettiği şu süreçte böylesi önemli bir binada meydana gelecek bir yıkım hayatları değersizleştirilmiş, görev adı altında mağduriyetleri kahramanlaştırılmış sağlık görevlilerinin kaybı ile bitmeyecek bir yıkım olacaktır.

Acil sağlık hizmetleri süreklilik esasına dayanan hizmetlerdir, olası bir yıkım durumunda insanların ve bu hizmetlere bağlı destek kuruluşlarının tek erişebileceği yardım hattının kesilmesi bölge ile iletişimin tam olarak kopması demektir ki ne yazık bunu depremin ilk günü Hatay örneği ile yaşadık.

'Güvenli alanlara taşınmak en öncelikli hakkımız'

Dün meydana gelen Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 lik primer sarsıntılar da gösterdi ki kamu binaları ve devlet hastaneleri ne hastalar için ne de sağlık çalışanları için güvenli alanlar değildir.

Bölgede hem acil sağlık hizmeti yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının hem de yataklı tedavi kurumlarında çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının güvenli sahra alanlarına taşınması riskli bölgelerden çekilip izole çalışma alanlarında görevlerine devam etmesi, bu kurumlardan hizmet alma ihtiyacı olan bölge halkı ve yatan hastaların öncelikli olmak üzere, zaten büyük bir özveri ile canla başla görevlerini yerine getiren kurum çalışanları ve sağlık personellerinin öncelikli hakkıdır."