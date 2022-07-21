112 Acil Servis ekiplerine saldırı: Camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa Orhangazi'nin Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde, evinde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki Ş.P. için yakınları 112 Acil Hattı'ndan destek istedi.

AA'da yer alan habere göre, ambulans sevk edildiği sırada Ş.P'yi kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye çalışan hasta yakınları, bu sırada ambulansla yolda karşılaştı.

Sağlık ekipleri müdahale için Ş.P'yi ambulansa aldığı sırada, hastanın oğlu olan 30 yaşındaki N.P. geç kalındığı iddiasıyla görevlilere saldırdı.

Camı kırdı

N.P, saldırı esnasında ambulansın arka camını kırınca kolundan yaralandı.

Ş.P. ve yaralanan N.P'yi de ambulansa alan ekipler, baba ve oğlunu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalbi duran Ş.P, yapılan müdahaleyle hayata döndürülerek, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kolundan yaralanan N.P. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.